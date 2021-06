Terminal Metropolitano de Carapicuíba, que teve investimento de R$ 29 milhões, é entregue por Doria

O Terminal Metropolitano de Carapicuíba, no Centro da cidade, foi entregue na manhã desta terça-feira (15), em evento com o governador João Doria (PSDB). Foram investidos R$ 29,2 milhões no projeto, que poderá beneficiar até 100 mil passageiros diariamente por meio da integração com os ônibus do transporte municipal e com os trens da CPTM, segundo o governo estadual.

Construído pela EMTU, empresa vinculada à Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM), a obra faz parte do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, com 11 km de extensão. O terminal conta com 17 linhas de ônibus distribuídas em seis plataformas cobertas, sendo 6 linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU e 11 serviços municipais de Carapicuíba. A frota total é de 102 ônibus.

O Terminal Metropolitano fica ao lado do Terminal Municipal, com acesso e saída de ônibus pela Avenida Governador Mario Covas, e em frente à Estação Carapicuíba da CPTM. As três unidades funcionam de forma integrada.

“Esse terminal vai atender aos passageiros com conforto, funcionalidade, escadas rolantes, banheiros, iluminação, acessibilidade e condições adequadas de limpeza, logística e funcionamento. Tudo isso foi muito estudado no projeto. Ele vai agilizar e economizar tempo de trabalhadoras e trabalhadores, e melhorar o conforto para embarque e desembarque” destacou Doria.

A área construída de 10.130m² está distribuída em dois pavimentos: o térreo destinado às seis plataformas de embarque e desembarque, no mesmo nível de acesso à Estação da CPTM, e o mezanino de acesso superior integrado a um espaço destinado à futura utilização comercial. A edificação também dispõe de salas administrativas, salas técnicas, dois sanitários públicos com acessibilidade, duas escadas rolantes e um elevador.

Linhas intermunicipais que operam no Terminal Metropolitano Carapicuíba

307 – Carapicuíba (terminal rodoferroviário de Carapicuíba) / cotia (km 24 – rodovia Raposo Tavares) *Esta linha faz ponto final no terminal

020 – Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Vila Yara) via Avenida dos Autonomistas

022 – Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Vila Yara) via Osasco (Centro)

134 – Barueri (Parque Viana) / Osasco (Centro)

345 – Barueri (Vale Do Sol) / Osasco (Vila Yara)

428 – Barueri (Jardim Do Líbano) / Osasco (Vila Yara)