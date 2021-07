Terminal Metropolitano de Carapicuíba terá testes gratuitos de hepatite nesta sexta (16)

Nesta sexta-feira (16), quem passar no novo Terminal Metropolitano de Carapicuíba, no Centro da cidade, poderá realizar testes gratuitos de hepatite B e C. A ação de saúde acontece das 10h às 14h.

A iniciativa é parte de uma programação especial realizada por meio da parceria entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e a Escola Técnica de Enfermagem (ESSA), para promover o Julho Amarelo, mês dedicado à prevenção das hepatites e doenças sexualmente transmissíveis.

Também serão oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, glicemia capilar para pacientes do grupo de risco para diabetes, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), orientações e informações sobre hipertensão e diabetes, além de dicas de alimentação saudável. Preservativos masculinos e femininos também são disponibilizados gratuitamente por meio da ação.

A iniciativa acontece em todos os terminais gerenciados pela EMTU. Desde o dia 10 de julho, mais de 360 atendimentos já foram realizados nos terminais Jabaquara, Piraporinha e São Bernardo.

Serviço

Ação de Saúde – parceira entre EMTU e ESSA

Data: 16/07

Horário: 10h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba

