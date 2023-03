Terminam amanhã (3) inscrições para processo seletivo de agente de organização escolar em Carapicuíba

Termina amanhã (3) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2023 realizado pela Diretoria de Ensino Região Carapicuíba.

A processo é para contratação temporária e cadastro reserva de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação. A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de 12 meses podendo haver dispensa antes do prazo final, a critério da Administração.

É preciso preencher o cadastro nesse site para participar. Não há taxa de inscrição.

Poderão participar os maior de 18 anos, com ensino médio completo.

O salário é de R$ 1.320,00 por 40h/semanais.

A Prova Objetiva será online com 40 questões objetivas, de acordo com o Conteúdo Programático indicado no Edital.