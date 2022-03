Terminam hoje as inscrições para formação de cadastro de professores da ETEC Carapicuíba

A Escola Técnica Estadual de Carapicuíba (ETEC) encerra nessa segunda-feira (7), as inscrições para formação de cadastro de professores para algumas disciplinas.

São elas: Formas Compositivas dos Elementos Fotográficos, Edição e Tratamento de Imagem Digital III, Prática Fotográfica II, Prática em Laboratório em P & B e História da Cultura Através da Imagem.

As inscrições para o processo seletivo simplificado vão até as 23h59 de hoje através do link: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/…/ETEC/PSS/Abertos.aspx.

Até o dia 9 de março, ainda estarão abertas as inscrições para formação de cadastro de docentes para outras disciplinas da unidade, como: Programação Web III, Programação de Aplicativos Mobile II, Navegação, Usabilidade e Arquitetura da Informação, Projeto de Jogos para Web.