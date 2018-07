Terminam hoje inscrições para concurso com quase 1.500 vagas de agente escolar

Terminam hoje (10), às 16h, as inscrições para um concurso público aberto pela Secretaria de Estado da Educação para preencher um total de 1.495 vagas de agente de organização escolar em toda a rede estadual de ensino. Nas Diretorias de Osasco, Carapicuíba e Itapevi são 117 oportunidades.

A diretoria osasquense tem 27 vagas e abrange apenas o município. A carapicuibana, com 52 oportunidades, abrange também a cidade de Cotia. A itapeviense, que tem 38 vagas, atua também em Barueri, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba.

Próximo à região, há ainda 36 vagas na Diretoria de Ensino de Taboão da Serra.

Exige-se ensino médio completo. O salário-base é R$ 1.005,79 mais abono complementar de R$ 136,85, totalizando R$ 1.142,64. Há uma reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, são atribuições básicas do cargo: desempenhar suas atividades exclusivamente nas unidades estaduais de ensino, envolvendo a secretaria escolar, bem como o atendimento aos alunos e comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, pela internet, no site da CKM Serviços, até às 16h de 10 de julho. A taxa é R$ 32.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL

