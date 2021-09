Terraço Itália diz que Biel “agiu de forma deselegante com os funcionários”

O tradicional restaurante paulistano Terraço Itália se manifestou após o “desabafo” do cantor Biel, que disse ter sido “humilhado” ao ser expulso do estabelecimento por tirar o blazer durante um jantar com a namorada, Tays Reis, na segunda-feira (13).

Em nota, o restaurante lamentou o ocorrido e declarou que Biel “não atendeu as exigências necessárias para permanência no Terraço Itália”.

“Compartilhamos em nossas reservas a informação sobre o dress code exigido para os que desejam frequentar o restaurante. Nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente regata não comporta aos requisitos exigidos para todos que desejam ter uma experiência no local, porém o mesmo se recusou agindo de forma deselegante com os nossos funcionários”, afirma o estabelecimento. A casa alega ainda que Biel “não foi expulso, saiu por vontade própria”.

“Nunca fui tão humilhado”, desabafou cantor

Em desabafo nas redes sociais, o cantor declarou que tirou o blazer porque estava com calor. “Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, questionou o cantor. “Nunca fui tão humilhado na minha vida”, completou.

Após deixar o restaurante, onde haviam programado um jantar romântico, ele e Tays Reis foram comer fast food. “Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], que a gente ganha mais”, disse.