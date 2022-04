Terrazos Food Park abre as portas no endereço do antigo Tchê’s Burger, em Osasco

A cidade de Osasco acaba de receber mais uma opção gastronômica: o Terrazos Food Park, que abriu as portas recentemente na região central, no mesmo endereço do antigo Tchê’s Burger.

publicidade

O estabelecimento tem o formato de uma praça de alimentação, com diversos food trucks e opções para todos os gostos. No Terrazos, o público encontra churrasco, feijoada, massas, lanches, açaí, além de chopp artesanal, entre outras delícias para a hora do almoço, jantar e happy hour.

O Visão Oeste conversou com Ricardo Balles, responsável pelo marketing do Terrazos Food Park, que reforçou qual a proposta do novo ponto gastronômico de Osasco. “Já temos ao menos sete boxes em nosso espaço. Cada box é um restaurante diferente. Com isso, queremos oferecer ao público todo o conforto, conveniência e variedade de uma praça de alimentação”, afirmou.

publicidade

O espaço conta com estrutura para receber apresentações, música ao vivo, além de um painel de Led de 6 m². Além disso, é pet friendly, ou seja, os clientes podem levar animais de estimação ao local.

Apesar de estar localizado no mesmo terreno onde funcionou por anos o Tchê’s Burger, o Terrazos não tem qualquer ligação com o antigo estabelecimento. Atualmente, o espaço tem capacidade para receber 80 pessoas sentadas. A previsão, segundo Balles, é de que em breve seja construído um novo andar para comportar mais clientes e atrair novas marcas.

publicidade

“Gostaríamos de destacar também que o Terrazos não é itinerante. Algumas pessoas passam aqui em frente e perguntam até quando vamos ficar aqui, mas estamos em um ponto fixo e esperamos permanecer por muitos anos”, finalizou Balles.

O Terrazos Food Park está localizado na rua Cônego Afonso, 83, no Jardim Agú, e funciona das 10h às 21h. Mais informações podem ser encontradas na página do estabelecimento no Facebook ou Instagram.

NOVIDADE NA REGIÃO// La Guapa Empanadas, de Paola Carosella, chega a Granja Viana