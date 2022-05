Terremoto na Argentina provoca tremores em Osasco e na capital paulista

Os reflexos de um terremoto que atingiu a Argentina na noite desta terça-feira (10) foram sentidos por moradores de Osasco e na capital paulista.

Os tremores, que ocorreram por volta das 20h, assustaram moradores de prédios no Jaguaré. Mônica Ferrari, que mora no décimo andar de um edifício contou ao “SP1”, da TV Globo, que o tremor fez com que um lustre caísse. Com medo, ela deixou o apartamento e foi dormir na casa da filha, em Barueri.

Nas redes sociais, pessoas fizeram diversos relatos. “Eu moro em Osasco, no 14º andar de um prédio e sentimos também. Foi tenso”, contou uma mulher. “Achei que estava passando mal, com pressão baixa ou algo do tipo. E só hoje fui ver que houve mesmo um terremoto na Argentina”, comentou um homem.

Segundo relatos, o tremor, sentido por pessoas quem moram nos andares mais altos de alguns edifícios, durou cerca de 20 segundos. Ainda na zona Oeste de São Paulo, algumas pessoas deixaram seus apartamentos às pressas.

O terremoto, de magnitude 6,8 na Escala Richter, ocorreu a 176 quilômetros da superfície da Terra, próximo à fronteira da Argentina com Chile e Bolívia, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC).

Além de Osasco e Capital, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) informou que recebeu relatos de que o tremor também foi sentido em cidades do interior paulista. Não houve registros de danos materiais ou de vítimas.