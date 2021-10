Terror Mil Colmillos mostra luta de soldados para sobreviver a inferno na selva

A aterrorizante Mil Colmillos é a primeira série Max Original produzida na Colômbia. A temporada completa de sete episódios acaba de chegar à HBO Max .

publicidade

Em Mil Colmillos, um comando de elite deve escoltar vários atiradores a uma distância de tiro viável, acabar com o alvo e retornar ao ponto de partida. Mas tudo desmorona quando os soldados começam a ser eliminados um a um por uma entidade estranha, desencadeando uma corrida desesperada para encontrar uma saída da selva densa e imprevisível.

Como minoria e sendo caçados, eles estão prestes a enfrentar um segredo sombrio que vem se formando há mais de 500 anos. A selva se tornará um inferno para este grupo de soldados, que precisarão sobreviver em um labirinto sem saída, tão escuro quanto incompreensível.

publicidade

”Estamos felizes com o lançamento de Mil Colmillos, a primeira série Max Original feita e produzida na Colômbia. Um projeto que por meio de um subgênero pouco explorado, como o terror de sobrevivência, manterá o público, local e estrangeiro, entretido com uma história inédita cheia de ação, mistério e muito suspense,” expressou Tomás Yankelevich, Diretor de Conteúdo, General Entertainment, WarnerMedia Latin America.

publicidade

A série faz parte dos mais de 100 títulos planejados para serem produzidos na América Latina nos próximos dois anos sob a marca Max Originals.

Mil Colmillos é protagonizada pelos atores Claudio Cataño, Alejandro Buitrago, Carolina Ribón, Andrea Olaya, Carlos Alberto Mariño, Héctor Sánchez, Jaisson Palacios, Andrés Londoño, Sebastián Carvajal e Jarlin Martínez. Lenard Vanderaa, Quique San Martin, Ricardo Leguízamo e Juan Carlos Messier também fazem parte do elenco. Esta série da WarnerMedia Latin America produzida em conjunto com a Rhayuela Films, é criada por Jaime Osorio e Guillermo Escalona, ​​e tem direção do próprio Osorio e de Pablo González.