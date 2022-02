Terror na Granja Viana: bandidos rendem moradores e assaltam casa em condomínio de alto padrão

Uma família foi surpreendida por quatro criminosos, que invadiram a residência e roubaram TV, videogame, joias e celulares, na manhã de quarta-feira (16), em um condomínio de alto padrão, na Estrada Fazendinha, Granja Viana, em Cotia. Os bandidos estavam armados e levaram ainda R$ 8,5 mil em dinheiro.

As vítimas, um casal e dois filhos, foram rendidas quando entraram na cozinha. Elas foram amarradas na cama enquanto os criminosos subtraíam eletrônicos, joias, bebidas e outros itens de valor. As informações são do “Portal Viva Cotia”.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, antes de sair da residência, os bandidos prenderam a mulher e os filhos em um cômodo da casa. Já o marido dela foi obrigado a entrar no próprio carro e sair pela portaria do condomínio com os criminosos. Ele foi abandonado pelos indivíduos na Avenida São Camilo.

O veículo da vítima foi localizado pelo rastreador da seguradora. Os criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado no 2° DP de Carapicuíba, que vai prosseguir com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime.