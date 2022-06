Testagem de covid-19 no parque do Planalto, em Carapicuíba, é prorrogada

A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou o funcionamento do polo de testagem de covid-19, no Parque do Planalto, até o mês de julho. Nesta semana, devido ao feriado de Corpus Christi, o atendimento será de segunda a quarta-feira, das 10h às 16h.

Os documentos necessários para fazer o teste são RG e comprovante de residência de Carapicuíba. É importante ressaltar que os testes também são realizados nos Prontos-Socorros todos os dias, mediante solicitação médica.

Nas unidades de saúde de Carapicuíba (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), os testes continuam sendo realizados, das 13h às 18h, em dias úteis. Pessoas sintomáticas devem procurar atendimento médico nos Prontos Socorros da cidade.

Serviço:

Polo de Testagem de Covid-19 /

Parque do Planalto

Rua Serra de Mailasqui, 40