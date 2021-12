Teste drive de pequenos carros elétricos é atração em Osasco neste domingo

O estacionamento da Prefeitura de Osasco recebe, neste domingo (19), exposição e teste de mini-carros elétricos construídos por professores e alunos do Desafio Programa eKar 2021. Evento começa às 14h e faz parte da programação especial do “Natal Iluminado – Um presente à vida”.

Na ocasião, haverá uma prova classificatória dos veículos. O evento também terá um caráter solidário, já que cada participante deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

Os mini carros elétricos foram projetados e construídos por 150 alunos da rede estadual de ensino participantes do Desafio Programa eKar 2021. Eles iniciaram o projeto em janeiro de 2021.

O idealizador do Desafio eKar, Manoel Belem, destaca o impacto que o programa terá no futuro dos alunos e do planeta. “Esta é a maneira mais eficaz de aprender ensinando de forma engajada e com resultados práticos motivadores e essenciais para o mundo profissional e pessoal. Empreendedorismo de forma sustentável, com desenvoltura e construção de conhecimento com participação do entorno social”.

O evento será aberto às 14h, com apresentação da Jornada de Aprendizagem para construção do carro; na sequência acontece o treino livre, com ajustes e regulagens dos veículos, seguido da prova classificatória de desempenho; também estão previstas entrevistas e o teste drive para os visitantes.

Quem for ao local poderá ainda experimentar a sensação de pilotar um mini carro elétrico. Para isso, será necessário repostar o convite disponível na Plataforma Sympla com as hashtags: #ecatupart #programaekar2021 #stem e #aprendizagemativa.

Serviço

Teste drive de mini-carros elétricos em Osasco

Onde? Estacionamento da Prefeitura

Quando? No domingo, 19/12, a partir das 14h