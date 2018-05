Thaeme, da dupla com Thiago, anuncia gravidez do primeiro filho

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, confirmou ao Ofuxico, que grávida de seu primeiro filho. Ela é casada com o empresário Fabio Elias há três anos.

A cantora inclusive já tem um enxoval para a criança que está por vir, comprado durante viagem aos Estados Unidos em janeiro, quando o casal já planejava o herdeiro ou herdeira.

“Aproveitei a minha vinda para os EUA para já comprar algumas (muitas) coisinhas para o nosso baby (assim como já comprei no Brasil também). Ainda não estou grávida, mas como muitos já sabem, estamos planejando ainda para esse ano, se essa for a vontade de Deus! Que emoção já imaginar nosso bebê usando isso tudo! Não vejo a hora!”, postou ela no Instagram, na época.