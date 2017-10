Thiago Lacerda manda seguidores “vazarem”: “Boçais e cabeça de pedófilos”

Da Revista Fórum

Normalmente reservado em sua vida pessoal, Thiago Lacerda perdeu a paciência e bateu boca com alguns de seus seguidores do Instagram. Tudo aconteceu depois que ele compartilhou uma imagem, na qual o artista francês Henri-Émile-Benoît Matisse aparece pintando uma mulher nua. A publicação causou revolta em alguns internautas e gerou muitas críticas ao galã. Em meio à discussão, o ator elogiou o comentário de um amigo e chamou os críticos de “boçais”, “hipócritas” e “reprimidos”. “Falta nu na vida dessa gente. Gente com cabeça de pedófilo”, disparou.

“São mesmo uns boçais! Falta civilidade, educação, senso crítico, referência estética e intelectual! Falta museu, falta nu na vida dessa gente hipócrita e reprimida! Gente com cabeça de pedófilo reproduzindo textinho de terceiros sem saber nem o que significa… Sem saber nem o que eles próprios são capazes de concluir sobre qualquer coisa por mais simples que seja. Tá Feia a Coisa! .Mas Resistiremos! Humildemente e Magnanimamente! Aos estúpidos, o silêncio, a resiliência e os emojis!”, escreveu Thiago na rede social.

Por conta da polêmica, vários internautas disseram que deixariam de seguir o ator. Sem se importar com as ameaças, Thaigo mandou alguns “vazarem” dali. “Não agredi as pessoas! Só os que reproduzem bobagens! Não tenho paciência! E, sim, tenho o direito de sugerir que saiam! Sendo mais claro, que ‘Vazem’! Assim como as pessoas têm o direito de seguir ou não! Aliás… Fica a dica!”, comentou ele.

* Com informações do Extra