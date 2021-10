Thiago Ventura apresenta stand up “Modo Efetivo” em Barueri

No dia 12 de novembro, o humorista Thiago Ventura traz seu show de stand up comedy “Movo Efetivo” ao Centro de Eventos de Barueri, às 19h30. Haverá ainda uma sessão extra às 22h.

Em Modo Efetivo, seu quarto show solo, Thiago Ventura pretende se aproximar mais uma vez da realidade do público falando sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas. “Tô esperando vocês. ‘Mó cota’ que estou esperando pra encostar com meu show solo em Barueri”, declarou o comediante nas redes sociais.

Os ingressos são vendidos a partir de R$ 40 mais taxa de serviço e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express. O Centro de Eventos de Barueri fica na avenida Sebastião Davino dos Réis, 672, no Jardim Tupanci.

Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (11) 2771-0016 ou WhatsApp (11) 94591-1557, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

