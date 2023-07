Thiago Ventura traz seu novo show de stand up a Barueri em...

Já estão à venda os ingressos para o novo show de stand up do comediante Thiago Ventura, em Barueri, que será realizado no dia 18 de agosto.

O Teatro Municipal da cidade, também conhecido como Praça das Artes, foi o local escolhido para a apresentação de Thiago Ventura.

Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 120 mais taxa de serviço e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express, onde podem ser encontradas mais informações.

