Thiaguinho Silva, presidente da Câmara de Itapevi, é eleito para presidir a Câmara Oeste

Nessa segunda-feira (13) o Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, reuniu na sede da entidade os Presidentes das Câmaras Municipais das cidades representadas pelo Consórcio. Estiveram presentes Toninho Furlan (Barueri); Carmônio Bastos (Osasco); Dr. Marco Dal Bello (Araçariguama); Thiaguinho Silva (Itapevi); Djalma Cabeleireiro (Vargem Grande Paulista), Rafael Tanzi (São Roque); Rodrigo Brito (Pirapora do Bom Jesus) e Ronaldo de Souza (Carapicuíba).08

O secretário Executivo da entidade, ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, conduziu e reunião, em nome do presidente do Cioeste, prefeito Josué Ramos, que estava em reunião em Brasília.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Itapevi, Thiaguinho Silva, foi escolhido por aclamação, para presidir a Câmara Oeste. Foi eleito como vice-presidente, Rodrigo Brito, presidente do Legislativo de Pirapora do Bom Jesus.

A Câmara do Parlamento Oeste, que será retomada, é um fórum composto por vereadores de todas as cidades da região cuja ação será propositiva aos Executivos da região.

Os mandatos terão período de um ano. “Agradeço, do fundo do meu coração, todo o apoio. Nosso objetivo é buscar melhorias para toda região junto ao governo do estado e também dialogando com os prefeitos. Contem conosco”, destacou Thiaguinho.

A posse solene do Presidente e dos membros da Câmara Oeste será realizada no auditório da Câmara Municipal de Barueri na primeira semana de abril, em data a ser definida.