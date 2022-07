Thor: Amor e Trovão, Minions 2 – A Origem de Gru e Lightyear estão em cartaz no Kinoplex Osasco

O filme Thor: Amor e Trovão está na programação do Kinoplex, no SuperShopping Osasco. O mais novo lançamento da Marvel Studios já lidera a bilheteria nacional, ultrapassando os R$ 35 milhões entre os dias 7 e 10 de julho, segundo a ComScore.

Além de Thor: Amor e Trovão, a agenda do mês garante a diversão das crianças com “Minions 2 – A Origem de Gru”, “Lightyear”. Já “Top Gun: Maverick” e “Jurassic World: Dominio” são as dicas para quem curte aventura.

A compra dos ingressos pode ser realizada através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais que estão presentes na entrada do Kinoplex Osasco. Mais informações sobre as sessões podem ser encontradas no site https://www.supershoppingosasco.com.br/cinema.php.

Confira abaixo os filmes em cartaz no SuperShopping Osasco:

Thor – Amor e Trovão

Sinopse: A aposentadoria de Thor é interrompida após um assassino, conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, tentar acabar com os deuses de diferentes galáxias. Para combater o vilão, o super-herói pede ajuda para Rei Valquíria, Korg, e sua ex-namorada Jane Foster, que, para surpresa de Thor, carrega seu martelo mágico. Juntos, a turma embarca em uma alucinante aventura para descobrir o plano misterioso de Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Gênero: Ação / Duração: 119 minutos / Classificação: Livre

Minions 2 – A Origem de Gru

Sinopse: O pequeno Gru é fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, e, para fazer parte dessa turma do mal, prepara um super plano. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions, e juntos constroem o primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando Vicious 6 expulsam seu líder, o lendário lutador Wild Knuckles, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro e uma divertida saga inicia-se.

Gênero: Animação / Duração: 94 minutos / Classificação: Livre

Lightyear

Sinopse: Os fãs de Toy Story podem comemorar a chegada desse filme às telonas. Lightyear conta a origem de um dos personagens mais queridos da Disney, o Buzz Lightyear Lightyear segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele seja abandonado em outro planeta a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa, descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo.

Gênero: Animação / Duração: 100 minutos / Classificação: Livre

Jurassic World-Domínio

Sinopse: Quatro anos após a destruição da fantástica ilha Nublar, os dinossauros vivem e caçam ao lado de humanos, mas nem todos os répteis conseguem conviver em harmonia com a espécie humana. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire e Owen envolvem-se nessa aventura e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes.

Gênero: Ação / Duração: 147 minutos / Classificação: 12 anos

Top Gun: Maverick

Sinopse: Pete Maverick é convocado liderar uma missão especial e que, até o momento, nenhum piloto jamais participou. Nessa viagem, ele conhece o tenente Bradley, filho de Goose, seu falecido amigo e piloto. A partir desse momento, ele percebe que enfrentará os fantasmas do passado e lutará contra seus medos.

Gênero: Ação / Duração: 131 minutos / Classificação: 12 anos