Tierry faz show em Jandira dia 28

O cantor Tierry se apresenta em Jandira na sexta-feira (28). É a primeira vez que o artista, que ganhou fama nacional em 2020 com o hit “Rita”, fará um show na região.

O evento será na rua José Albino Pereira, no Jardim Alvorada. “Será a primeira vez que visito a região Oeste da Grande São Paulo e quero fazer um show com meus grandes sucessos para agradecer todo o carinho do público”, destaca Tierry.

Além da canção “Rita”, o repertório de do artista conta com sucessos como “Cabeça Branca”, “Acertou na Mosca”, “HB20” e , “Hackearam-Me”, que tem participação de Marília Mendonça.

Como compositor, Tierry é autor de canções gravadas nas vozes de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Daniel, Simone e Simaria, Lucas Lucco, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e até Maria Bethânia.

O show de Tierry em Jandira seguirá todos os protocolos contra a covid-19, de acordo com organizadores do evento. Reservas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 94734-7941 ou (11) 95749-0900.

Serviço

Show Tierry em Jandira

Quando: Sexta-feira 28/01 /

Local: Rua José Albino Pereira, Jardim Alvorada – Jandira /

Informações e Reservas: (11) 94734-7941 e (11) 95749-0900

