TIM abre inscrições para programa de estágio com 300 vagas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da TIM, que visa preencher 300 vagas em seus escritórios em São Paulo e em outros seis estados brasileiros. Todos os inscritos no programa ganharão ainda um curso online de inglês básico.

Para participar, é necessário estar cursando qualquer curso de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo com previsão de formação em 2022, ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia, de segunda a sexta-feira.

Os contratados poderão atuar nas áreas de Compliance, Estratégia, Recurso Humanos, Juridica, Tecnologia da informação, entre outras. Além disso, a empresa busca diversidade de perfis. “Queremos conectar e incluir toda a diversidade de gênero, pessoas LGBTI+, etnias e raças, gerações e pessoas com deficiência. É um programa em que você poder ser quem realmente é, autêntico em sua melhor versão”, afirma a TIM.

Além de bolsa auxílio compatível com o mercado, a empresa oferecerá assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, um smartphone funcional com pacote de dados ilimitado, seguro de vida, folga no dia do aniversário, além de convênios TIM.

Como se inscrever o programa de estágio da TIM:

Os interessados em participar do processo seletivo têm até a segunda quinzena de novembro para fazer a inscrição no site de vagas da empresa ou pelo site www.estagiotim.com.br, onde também podem ser encontradas mais informações.

O Programa de Estágio da TIM tem duração de um ano e meio a dois anos. Além disso, o processo seletivo será 100% online e visa preencher vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Recife (PE) e Belém do Pará (PA).

