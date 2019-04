TIM faz saldão de smartphones em Osasco

Durante todo o mês de abril, seis lojas próprias da TIM, entre elas a do Osasco Plaza Shopping, terão ofertas exclusivas para diversos modelos de celulares.

Publicidade

A operadora reduziu o valor de 19 modelos das fabricantes LG, Motorola e Samsung. Os destaques são: LG K11 plus, Motorola Moto G7, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy J4 Core, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy Note 9, entre outros.

Os descontos do saldão variam entre R$ 370 a R$ 2.800, dependendo do smartphone. Todos os modelos comercializados podem ser parcelados em 12 vezes sem juros e são para planos fidelizados. A oferta é válida para novos e atuais clientes e os aparelhos são desbloqueados.

Entre os modelos com preços reduzidos, o LG K11 plus que sai por 12 parcelas de R$ 29, o Motorola Moto G7 por 12x de R$ 87 e o Samsung Galaxy S9 por R$ 2.249, nesse último a economia é de R$ 1.750.

Os modelos são no plano TIM Black 8 GB, que oferece acesso ilimitado ao Facebook, WhatsApp, Instagram, Waze, Messenger, Twitter, Telegram e Easy Táxi, além de benefícios exclusivos como a assinatura do TIM Music by Deezer, TIM Banca Virtual e TIM Protect Backup 30GB.

As ofertas são válidas também para as lojas da TIM no Shopping Campo Limpo, Eldorado, Morumbi, Metrópole e Praia Mar.