TIM comemora aniversário de Osasco com desconto no Moto G7

Para comemorar o aniversário de Osasco (19 de fevereiro), a TIM anuncia a promoção do Moto G7, recém-lançado aparelho da Motorola. Com a promoção, que vai até o dia 31 de março, o celular sai de R$1.599 por R$948,00 à vista, vinculado ao Plano TIM Black 10GB.

Publicidade

De acordo com a empresa, o diferencial do plano está na oferta de 10GB + 10GB para vídeos, ligações ilimitadas para qualquer operadora, além de acesso ilimitado aos aplicativos Facebook, WhatsApp, Instagram entre outros, a partir de R$ 139,99/mês fidelizado. O aparelho também pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros de R$ 79.

O celular conta com o sistema de câmera dupla de 12 MP + 5 MP que libera a criatividade graças ao Modo Retrato, Cor em Destaque e Detector de Sorrisos. Além disso, possui um super display Max Vision de 6.24” Full HD e explora toda a alta performance do G7 e seu processador Octa-core Qualcomm Snapdragon 632. Outra novidade: O aparelho ficou 50% mais rápido do que sua antiga versão e conta com o carregamento TurboPower.

Os clientes da TIM em Osasco podem aproveitar o desconto no Moto G7 nas lojas do Continental Shopping, Osasco Plaza Shopping e Shopping União Osasco.

As unidades dos Shopping União Osasco (no piso térreo, próximo à praça de alimentação) e Super Osasco também estão com valores promocionais em iPhones 8 Plus e XR, além de descontos em acessórios para celulares.