Time de Santana de Parnaíba é eliminado da Copinha

O time de Santana de Parnaíba, Ska Brasil, perdeu para o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 5×4 nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar no domingo (15). Foram necessárias 16 cobranças para definir o classificado.

Nas primeiras cinco de cada lado, duas foram perdidas. Kauan defendeu os chutes dos colorados Lipe e Fellipe Resende, enquanto João Vitor pegou a batida de Luan – Wesley mandou por cima.

Nas alternadas, Marolla e Moretti pararam nos goleiros adversários, enquanto Victor Zaga jogou para fora. Na última cobrança do Inter, Allan Aniz deslocou Kauan e classificou o time gaúcho.

Kauan, o goleiro do Ska Brasil, chegou a tocar na bola em duas cobranças, mas as bolas entraram no gol logo depois.

A campanha do Ska na Copa São Paulo termina com 4 vitórias e 1 empate.