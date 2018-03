Time do Emprego abre inscrições em Itapevi

O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), tem inscrições abertas para uma turma em Itapevi. O grupo será formado por 30 participantes maiores de 16 anos, e tem início previsto no dia 9 de abril.

Publicidade

O programa orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. Durante 12 encontros, os facilitadores, que são profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos, apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.

As inscrições podem ser realizadas até 16 de março, na Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 376, Jardim Nova Itapevi. Os encontros serão realizados no mesmo local das inscrições.

Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possuam, o número do Programa de Integração Social (PIS).

Serviço:

Time do Emprego em Itapevi

Inscrições: até 16 de março

Local: Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Emprego – Avenida Presidente Vargas, nº 376 – Jardim Nova Itapevi – Itapevi/SP

Contato: (11) 4143-4888