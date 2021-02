“Tinha certeza que ia morrer”: marido de Ana Hickmann abre o coração sobre a luta contra o câncer

O marido da apresentadora Ana Hickmann e empresário Alexandre Correa falou pela primeira vez sobre os momentos mais difíceis que viveu durante o tratamento na luta contra um câncer no pescoço. No “Domingo Espetacular”, da Record TV, exibido ontem (21), ele se emocionou ao falar de sua recuperação.

publicidade

Alexandre lutava contra um carcinoma escamoso de orofaringe, na altura do pescoço (região da língua) desde outubro. O empresário foi submetido a um tratamento intenso de rádio e quimioterapia durante os quatro meses e chegou a perder 23 kg por não conseguir comer. “Eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. Eu estava preparado para ir”, revelou à reportagem.

O empresário contou que a emoção ao saber que estava curado foi tão grande que ele avisou a família e pessoas mais próximas que acompanhavam sua batalha por meio de um grupo no WhatsApp, deixando de contar a Ana Hickmann primeiro. “Falhei com a pessoa que sofreu esse tempo todo junto comigo. Tive que pedir desculpas para ela durante uma semana”, brincou.

publicidade

O oncologista Andrey Santos, que acompanhou Alexandre, disse que os primeiros exames de imagens feitos pelo paciente ao final do tratamento mostraram que não havia mais a presença do tumor, o que configurou a vitória do empresário na luta contra a doença. “Daqui para frente vamos acompanhá-lo por mais cinco anos para evitar que o tumor possa voltar e a gente não veja”, explicou.

Alexandre já recuperou sete dos 23 kg que perdeu, está voltando à rotina aos poucos e deve continuar tratando da anemia que teve. “Estou feliz por poder voltar a cuidar da minha família, de poder estar à frente dos negócios de novo, com algumas restrições”.

publicidade

Bastante emocionado, o empresário agradeceu ao carinho que recebeu desde a descoberta da doença e afirmou que fará de tudo para ajudar pessoas que não têm condições de tratar do câncer. “Eu não sabia que gostavam tanto de mim e me sinto muito grato. Diante de todo o carinho que recebi, me recuso a continuar vivo e não fazer o bem”, finalizou.