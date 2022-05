Título de cidadão osasquense a Bolsonaro é aprovado na Câmara

A Câmara de Osasco aprovou, durante sessão desta terça-feira (3), o título de cidadão osasquense ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Honraria proposta pela vereadora Ana Paula Rossi repercutiu e gerou uma manifestação na Casa Legislativa.

publicidade

Aprovada com 17 votos a favor e dois contrários, a proposta foi defendida na tribuna por Ana Paula, que é do mesmo partido do presidente. “É um reconhecimento. Ele olhou para a cidade de Osasco. Osasco foi a 8ª cidade do estado que mais votou no Bolsonaro, foram mais de 245 mil votos”, declarou, listando também recursos do governo federal enviados ao município durante a pandemia.

“Apresentei [a proposta] porque recebi pedido de pessoas que são fãs do presidente, inclusive meu pai [Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco], que é eleitor do Bolsonaro, e minha mãe [Ana Maria Rossi vice-prefeita], e muitos eleitores que me procuraram também”, justificou a vereadora. “O presidente virá receber o título? Não sei, mas é uma homenagem e eu espero que ele venha”, finalizou Ana Paula Rossi.

publicidade

Emerson Osasco (Rede) e Juliana da AtivOz (Psol) votaram contra a homenagem. “Bolsonaro representa tudo aquilo que eu não quero ser. Bolsonaro, de forma alguma, vai ter espaço no meu mundo para ser homenageado ou qualquer coisa do tipo. Ana Paula, tenho muito respeito por você, mas eu espero que muitos brasileiros abram os olhos sobre o presidente. Ele não serve para representar a nossa população”, afirmou Emerson, na tribuna.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 10/2022, que concede a honraria ao presidente, no entretanto, não estava na Ordem do Dia para ser votado na Câmara, mas foi colocado no início da sessão ordinária.