Títulos de propriedade são entregues a moradores da Vila Ayrosa, em Osasco

A Secretaria de Habitação de Osasco entregou títulos de propriedade para 23 famílias da área Luiz Rink 1, na Vila Ayrosa, na última quarta-feira (8). O local passou por um processo de urbanização e regularização, com obras de infraestrutura, pavimentação e ganhou também nova iluminação.

A dona de casa Nazareth Ribeiro de Souza, 62 anos, é uma das munícipes que aguardavam a regularização “Moro aqui há 38 anos e, desde então, aguardava por esse momento. Ficava preocupada porque foram muitos anos de espera. Agora estou feliz e tranquila”.

Nos últimos dias foram entregues títulos em diversos bairros da cidade. Foram 46 na última segunda-feira (6), na área Montalverne, no Jardim Piratininga. Dois dias antes, 596 para famílias do Colinas D’Oeste e, semana passada, outros 250 a moradores dos loteamentos do Morro do Sabão e Vila União.

