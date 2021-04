“Todo mundo erra”, diz jovem que fez bebê de 2 anos fumar narguilé em Santana de Parnaíba

Uma das jovens que aparece em vídeo que viralizou incentivando uma bebê de dois anos a fumar narguilé em Santana de Parnaíba diz que está arrependida e tem recebido ameaças.

publicidade

“Queria que parassem de me julgar, todo mundo erra. Estou recebendo ameaças, com o pessoal falando que vai vir me matar, que vem atrás da minha mãe. Não precisa disso”, declarou Ludmila, de 18 anos, que é prima da criança, em entrevista ao “Cidade Alerta”, da Record TV, exibida na tarde desta terça-feira (6).

A mãe da criança, Gisele Pereira dos Santos, afirma que não sabia da “brincadeira” feita pela sobrinha junto a um amigo e uma irmã da bebê, de 12 anos, que filmava a cena. “Foi uma brincadeira de mal gosto que fizeram com minha filha, não sei nem o que dizer. A gente não sabia. Jamais permitiríamos uma coisa dessas. As meninas estão todas arrependidas”, disse Gisele, também ao “Cidade Alerta”.

publicidade

Ludmila pediu perdão à tia e declarou: “O que eu fiz não foi certo. Ela é uma criança ainda e isso não se faz. Foi uma brincadeira, de impulso, não sabia que ia causar tudo isso que causou, colocando minha família em risco”. De acordo com ela, foi a primeira vez que os jovens “brincaram” desta maneira com a bebê, apesar da naturalidade demonstrada pela criança com o narguilé.

O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar de Santana de Parnaíba. A bebê passará por exames toxicológicos para detectar se já foi exposta a outros produtos indevidos.