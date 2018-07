“Todo Mundo Odeia o Chris” pode voltar, diz ator que interpreta protagonista

O ator Tyler James Williams, que interpreta o protagonista da série de sucesso “Todo Mundo Odeia o Cris”, afirmou que há o interesse em um reboot da atração.

“Isso se tornou cada vez mais uma conversa no último ano. Estou aberto a isso. Algumas pessoas já trouxeram esse assunto à tona antes, já tentamos fazer isso acontecer algumas vezes. O grande problema são as agendas, todo mundo está trabalhando muito”, declarou, ao ser questionado por um seguidor no Instagram.

Baseada na infância do humorista Chris Rock, “Todo Mundo Odeia o Chris” foi exibida com grande sucesso na TV aberta brasileira na Record TV. A série foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009, com 88 episódios.

Fãs brasileiros

Tyler também voltou a comentar a onda dos fãs brasileiros de irem às redes sociais do ator e fazer comentários com frases de “Todo Mundo Odeia o Cris”: “Depois que tive um tempo para pesquisar e entendi que isso é uma questão cultural do Brasil nas redes sociais, achei legal para caramba. Mas vocês deveriam saber que para o resto do mundo vocês parecem uns loucos. Amo vocês, mas é a verdade”.