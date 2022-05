Todos os gatos que esperavam por um novo lar no 1° Cat Day Osasco foram adotados

Todos os gatinhos que estavam disponíveis para adoção no 1° Cat Day Osasco encontraram um novo lar, no sábado (30). A segunda edição da ação realizada pela Prefeitura, em parceria com o Osasco Plaza Shopping, deve acontecer em julho.

Acompanhado do diretor do Departamento, Alexandre Capriotti, o prefeito Rogério Lins visitou a tenda da feira de adoção no Calçadão de Osasco, em frente ao shopping, e destacou a importância do evento que teve como objetivo encontrar um lar definitivo para esses animais.

“Muitos deles foram abandonados ou até mesmo resgatados por serem vítimas de maus-tratos. Todos moravam no gatil da prefeitura e agora foram entregues para seus novos tutores, com um documento de posse responsável. Além disso, estão vacinados, castrados, vermifugados e microchipados”, disse o prefeito Rogério Lins.

Priscila Campos passeava com a família pelo Calçadão de Osasco na manhã de sábado, quando encontrou no Catday a oportunidade de levar a gatinha Vampira para casa. “Foi amor à primeira vista”, disse.