TodosPelaBellinha: família de Itapevi cria campanha por tratamento de bebê com síndrome rara

Moradora do Bairro Santa Rita, em Itapevi, a família da bebê Bella Jasmyne Santos Dutra, de cinco meses, criou uma vaquinha online para conseguir levantar recursos para realizar os tratamentos da pequena, que nasceu com a síndrome de Larsen, comprometendo o desenvolvimento dos ossos, e luta pela vida.

A bebê está internada no Hospital Geral de Itapevi (HGI) e conseguiu transferência para o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo em dezembro do ano passado. No tratamento, Bellinha terá de fazer procedimentos de alto custo e vai precisar também de órteses, carrinhos, andadores especiais para poder andar.

Em uma postagem no seu perfil do Facebook, a mãe da bebê, Cristiane Barros, disse que existe a possibilidade de a pequena precisar passar por cirurgias fora do Brasil, o que vai exigir ainda mais despesas, que a família não tem condições de arcar sozinha. “Aqui, pouco se conhece sobre a síndrome que ela tem e, muito além da síndrome, muitas particularidades que aparentemente nunca foram catalogadas. A Bellinha tem hipotonia, quedas bruscas dos neutrófilos, causando neutropenia febril e provocando também infecções bem graves”, disse.

A mãe da pequena conta que teve que lutar contra a depressão que já tinha antes de engravidar, que se estendeu durante toda a sua gravidez de risco até o pós-parto. A luta não tem sido fácil. Ela conta que já ouviu “que seria uma opção interromper a gravidez”, porque deveria levar em consideração o fato de que a “filha teria que passar por muitos procedimentos dolorosos e arriscados”.

Sem desistir e com muita esperança de que vai alcançar a meta de R$ 1 milhão, a família criou a vaquinha online e para doar, basta acessar esse link. Também é possível contribuir com a campanha “Todos pela Bellinha” por meio de transferência bancária para a conta poupança da Caixa Econômica: Isabella Gomes Crema (CPF: 575.046.078-94) agência 2195, operação 013 49842-3. “Estou abrindo meu coração pra contar a vocês e pedir para que ajudem”, disse a mãe.

Cristiane pede que as doações sejam feitas preferencialmente na conta bancária. “O valor doado na vaquinha online não é 100% destinado à ela, são cobradas taxas para o site. Por isso, pedimos que deem preferência à conta e mostraremos a evolução do tratamento dela. Mas, mesmo assim, pra quem preferir, a vaquinha está ativa”.

Contribua com a campanha Todos pela Bellinha:

Depósitos / transferências:

Caixa Econômica / Conta Poupança

Agência 2195 – Operação 013 49842-3

Isabella Gomes Crema (CPF: 575.046.078-94)

Vaquinha online: #TodospelaBellinha