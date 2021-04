TodosPorAllana: Feijoada beneficente arrecada recursos para tratamento de bebê de Cotia

A família da Allana Milloch Fonseca, de 1 ano e 8 meses, moradora de Cotia, vai realizar uma feijoada beneficente para levantar recursos e conseguir pagar o tratamento da pequena. Os pedidos devem ser feitos com antecedência, no número (11) 94293-9009.

publicidade

A retirada da feijoada, que é vendida a R$ 45 e serve duas pessoas, será no dia 24 de abril, a partir das 12h. O endereço para a retirada dos pedidos e mais informações também posem ser obtidas no mesmo contato, via WhatsApp.

Allana, que vive com uma traqueostomia há mais de um ano, precisa realizar um tratamento que custa em torno de R$ 45 mil, mas a família não tem condições financeiras e pede ajuda. Além da feijoada beneficente, as pessoas podem contribuir diretamente com a vaquinha virtual Todos Por Allana.

publicidade

A batalha da família para conseguir o tratamento da bebê chegou à rede de estética Onodera, que decidiu promover uma rifa para ajudar a levantar recursos. A rifa, no valor de R$ 10, cada, pode ser adquirida no site da Rifa Tech. O vencedor ganhará 8 sessões de drenagem linfática, massagem modeladora ou massagem relaxante.

Relembre a história da Allana, bebê de Cotia

Quem acompanha o Visão Oeste já conhece um pouco da história de Allana, que só conseguiu receber o diagnóstico após a família fazer uma campanha de arrecadação para pagar o exame chamado Broncoscopia, capaz de identificar o motivo de a pequena ter dificuldades para respirar. Com o resultado em mãos, a família passou a correr em busca do tratamento, que inclui um exame de R$ 15 mil e ao menos cinco sessões de dilatação, com valor que varia entre R$ 3 mil e R$ 5 mil cada.

publicidade

A bebê luta pela vida desde o ventre da mãe, quando foi tida como morta pelos médicos, mas veio ao mundo em agosto de 2019, com apenas 26 semanas de gestação, pesando 530 gramas. Devido ao grau de prematuridade, Allana precisou ficar sete meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Allana é fruto de uma gestação gemelar. Aylla, sua irmã chegou a ficar dois meses na UTI e depois recebeu alta. Já Allana foi submetida à uma traqueostomia aos cinco meses porque não conseguia respirar sozinha e estava entubada há um bom tempo.

Hoje pesando cinco quilos (peso considerado comum para um bebê de até dois meses), Allana vive há mais de um ano com a traqueostomia e para retirá-la, precisa do tratamento. A família não conseguiu realizar o exame para ter o diagnóstico de Allana na rede pública de saúde devido ao seu grau de prematuridade e, com a ajuda da vaquinha virtual, pagou o procedimento na rede privada, mas precisa inciar o tratamento o quanto antes.

“ESTOU NO MELHOR MOMENTO”// Ex-mulher de Jorge, da dupla com Mateus, comenta sobre casamento dele com sua ex-cunhada e ex-amiga