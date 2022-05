Tom Cavalcante faz única apresentação em Osasco

O humorista Tom Cavalcante se apresenta no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, Osasco, no dia 29 de maio, às 19h. Tom traz para a cidade seu espetáculo “O Tom Tá On”, uma inédita produção em apresentações desse gênero.

Tom traz para o palco suas famosas imitações e seus personagens consagrdos (são mais de 200 criados por ele), como João Canabrava, o velho contador de causos Sr. Venâncio, a petulante doméstica Jarilene, entre outras surpresas.

O humorista promete uma apresentação ‘antenada’, com crônicas e piadas sobre as atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso e observações do comportamento humano.

Os ingressos antecipados já estão à venda pelo site megabilheteria.com.

O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios, Osasco.