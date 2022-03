Torcedor diz que registrou B.O. contra arbitragem de jogo entre Vasco e Flamengo e viraliza

Viralizou nas redes sociais durante esta quarta-feira (16), o vídeo de um torcedor do Vasco, que diz ter feito um “boletim de ocorrência preventivo” contra a arbitragem do jogo entre Vasco e Flamengo. A partida acontece hoje, às 20h, no Rio de Janeiro, e é válida pela semifinal do campeonato Carioca.

No vídeo, o torcedor vascaíno Eduardo Povoas, de Cuiabá (MT) aparece em frente à uma delegacia. “Estou saindo da delegacia de polícia com um B.O. que eu registrei preventivo em relação ao jogo Flamengo x Vasco, para o Vasco não ser roubado mais. Não aguentamos ser roubados. Hoje, se roubar, vai ter cadeia, tá?”, disparou.

Assista:

E um torcedor do Vasco que registrou Boletim de Ocorrência “preventivo” contra a arbitragem de Vasco x Flamengo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/OY5uYyiYgu — FR Notícias | Flamengo (@SiteResenha) March 16, 2022