Torcedor do São Paulo morre após ser espancado por corintianos durante confusão em Itapevi

Uma briga entre corintianos e são-paulinos deixou um torcedor do São Paulo morto em Itapevi. A confusão ocorreu na madrugada de quinta-feira (23), após a vitória do Corinthians sobre o Santos por 4 a 0, pela Copa do Brasil, que ocorreu em Itaquera, na noite de quarta (22).

A confusão começou quando um ônibus com corintianos, que voltavam do jogo, passava pela avenida Presidente Vargas, próximo ao AME de Itapevi, e foi cercado por dois veículos com torcedores do São Paulo. De acordo com a PM, os são-paulinos atiraram pedras contra os vidros do coletivo, deixando sete pessoas feridas por estilhaços. Em seguida, os torcedores do Corinthians desceram do ônibus e entraram em confronto com os rivais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o início da briga, em que os torcedores chegaram a usar pedaços de madeira. Durante a confusão, um são-paulino de 20 anos foi espancado e não resistiu aos ferimentos. A PM e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência.

Os torcedores foram detidos e levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Segurança Pública não informou se algum deles ficou preso ou foi autuado.