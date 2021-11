Trabalhador morre esmagado em acidente de trabalho com máquina em Santana de Parnaíba

Um operário morreu ao ser esmagado enquanto fazia manutenção de uma máquina em uma empresa em Santana de Parnaíba.

Pedro Paulo Gomes dos Santos fazia a manutenção de uma das máquinas no setor de correias de uma empresa de reciclagem quando um dos colegas, sem saber da presença dele, ligou o equipamento. Pedro Paulo morreu na hora.

O operário morava em Delmiro Gouveia, Alagoas, e estava em Santana de Parnaíba a trabalho. Ele deixa esposa e três filhos. Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram pesar. “Estou destruída, uma dor que não consigo explicar”, postou a mulher dele.

“Pessoa do bem, fizemos parte do grande empreendimento Usina Belo Monte, onde lá todos os domingos nos reuníamos para jogar aquele velho futebol. Vai ficar na lembrança de quem o conheceu. Descanse em paz, meu amigo”, foi outro comentário. (Com informações do portal “Sertão 24 horas”).