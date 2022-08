Trabalhadores da construção civil de Osasco recebem o Prêmio ReconheSER

A Secretaria de Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Setide) de Osasco lançou, na noite de segunda-feira (22), o 1º Prêmio ReconheSER. Iniciativa visa homenagear os melhores trabalhadores de empresas da cidade.

Nesta primeira edição do ReconheSER, 278 colaboradores da construção civil de Osasco receberam a premiação. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, secretários municipais, autoridades, representantes e empresários do ramo.

A administração municipal explica que a proposta do nome “ReconheSer” escrito com a letra “s” (verbo ser/existir) nasceu com o objetivo de valorizar o ser humano, fazendo alusão às pessoas que diariamente transformam vidas e, direta ou indiretamente, fazem parte da história de Osasco.

É o que reforçou o prefeito Rogério Lins durante ato oficial. “Amor por Osasco é o que nos une. Sabemos que não é fácil empreender, consolidar negócios, mas quando olhamos para a frente, e vemos os desafios já enfrentados, as vidas que transformamos, é gratificante. É o brilho no olhar e o orgulho que nos move a fazer parte dessa cidade. E mesmo quem não mora aqui, não nasceu aqui, mas trabalha aqui, faz parte de Osasco. O melhor de Osasco é, sem dúvida, SER o osasquense”, disse.

Rogério Lins também falou das benfeitorias e avanços que vêm acontecendo no município, como a construção de creches, entre elas o Mundo da Criança da zona Norte, da nova alça de acesso a Osasco, o enfrentamento da pandemia e a recuperação econômica, o aumento da receita e a possibilidade de fazer investimentos em ações sociais, como o programa Nosso Futuro (de transferência de renda), que atende atualmente cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

“É por vocês, homens e mulheres que todos os dias, lá na ponta, fazem a diferença na vida das pessoas e na construção da nossa cidade. Osasco é a caçula da região, tem só 60 anos, mas é gigante em potência, é a 2ª maior economia do Estado e o 8º PIB do País. Queríamos transformá-la na Vale do Silício brasileira e esse sonho virou realidade, temos aqui 25% das empresas unicórnios (bilionárias) do ramo da tecnologia. Osasco é a única cidade não capital entre as oito mais ricas do país e isso se deve a todos vocês”, concluiu o prefeito.

ReconheSER

O Prêmio ReconheSER homenageará até o final de 2022 os segmentos que fazem parte do fomento econômico. Essa primeira etapa contemplou a Construção Civil e será seguida por Comércio e Contadores no dia 29/8; e Bares, Restaurantes e Redes de Hotéis, dia 2/9, explicou o empresário e secretário da pasta, Luciano Camandoni, que estava acompanhado de seu adjunto, Rafael Verneque.

“É o ser humano que faz com que as coisas aconteçam e que o desenvolvimento econômico venha. É claro que a questão financeira e o desenvolvimento econômico são importantes, trazem recursos para serem aplicados dentro de um município, dentro de uma empresa, mas o maior recurso de uma empresa/poder público são as pessoas. Agradeço imensamente ao prefeito Rogério Lins por colocarmos o nosso sonho em prática”, destacou Camandoni.

Na noite de segunda, foram homenageados profissionais de 25 empresas: Construtora Lacotisse; CNA Spitaletti Construtora e Incorporadora; CR Construtora e Incorporadora Ltda; Fulwood S.A; Faal Incorporadora Ltda; Sanca Engenharia Ltda; JRB Construtora; Gesso Vieira; Gala Instalações Elétricas Eirelli; Danpris Construções e Empreendimentos Imobiliários; ZATS Empreendimentos e Participações Ltda; JSG Serviços; P4 Engenharia; WB Oliveira; NOW Residencial; Canvas Engenharia Ltda; Mendes Salge Engenharia Ltda; Deveck Construtora e Incorporadora Ltda; Sindona Desenvolvimento Imobiliário e Construtora Ltda; DUBAI Construtora e Incorporadora; RSF Empreendimentos; Ekko Construções e Gerenciamento Ltda; TecnoFort Construtora e Incorporadora Ltda; Projeto Kyo Construções Ltda e Zafir Construtora Ltda.