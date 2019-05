Tradicional Quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, começa neste sábado

Pamonha, quentão, vinho quente, salgados, canjica, fogaça e muitas outras delícias. A lista é grande quando se trata da culinária típica da Quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, que começa neste sábado (18).

A Quermesse está em sua 89ª edição. Além das delícias típicas, agora os visitantes podem fazer uma refeição completa, pois além dos quitutes juninos há também macarronada, caldos, lasanha, nhoque, panquecas, entre outras.

Para quem quer só passear com a família, o evento também é uma excelente opção. É possível comer um lanche com as crianças e aproveitar as brincadeiras como pescaria, boca do palhaço, jogo das argolas ou mesmo deixar os pequenos se divertindo na Praça da Fonte localizada atrás da Catedral.

Para os adultos além de um ambiente seguro e agradável, agora totalmente coberto também há uma série de prêmios que serão sorteados durante toda a quermesse. Sem falar naquele saboroso churrasco que ninguém dispensa.

89ª Quermesse da Catedral de Santo Antônio

Onde: Avenida Santo Antônio, 1.090, Vila Osasco, Osasco

Quando: De 18 de maio a 21 de julho. Aos sábados, domingos e feriados das 10h às 23h

Quanto: R$ 5,00 entrada individual. Crianças até 10 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com necessidades especiais: entrada gratuita.