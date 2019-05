Traficante de animais é detido em Osasco com 400 tartarugas

Um traficante de animais foi detido em Osasco com 400 tartarugas, de uma espécie conhecida como tigre d’água, em duas bolsas de viagem.

O homem, de 41 anos, estava em um ônibus vindo de Curitiba rumo a São Paulo, e foi detido na altura de Osasco do Rodoanel, durante uma blitz. As malas com as tartarugas eram transportadas estavam no bagageiro do ônibus.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram do nervosismo do homem, que não teve o nome divulgado, durante a abordagem e decidiram verificar a bagagem dele, onde estavam os animais.

Na Delegacia, ele confessou que comprou as tartarugas por R$ 10 cada e as revenderia por R$ 60 cada. O homem foi autuado por maus tratos, transporte e comercialização de animais silvestres. Ele é reincidente no crime e recebeu uma multa de mais de R$ 1 milhão.

