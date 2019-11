Traficante de Barueri é preso em Palmas (TO)

Um foragido com mandado de prisão por tráfico em Barueri foi preso na cidade de Palmas, capital do Tocantins, na tarde de sexta-feira (1º).

O indivíduo foi localizado durante trabalhos investigativos realizados por agentes da 5ª Delegacia de Palmas.

O criminoso ficou detido na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Barueri, para onde deve ser encaminhado. (Com informações do jornal “O Girassol”)

