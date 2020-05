Traficante de Itapevi que transportava 300 kg de maconha é preso no Paraná

Um homem, de 35 anos, morador de Itapevi, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Irati, no Paraná, com 328 quilos de maconha no porta malas de seu veículo.

Os policiais abordaram o veículo, um Fiat Siena, na BR-277, por volta das 8h30 da manhã. O nervosismo do motorista ao ser parado fez com que os policiais vistoriassem todo o carro, quando encontraram a maconha guardada no porta malas.

À polícia, o traficante disse que foi contratado para transportar a droga de Francisco Beltrão, no Paraná, até São Paulo.

O homem, a droga e o carro foram encaminhados à Polícia Civil de Irati, onde o caso foi registrado como crime de tráfico de drogas.