Traficante é preso em Itapevi com 346 kg de maconha dentro de carro roubado

Traficante é preso em Itapevi com 346 kg de maconha dentro de...

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam um indivíduo em flagrante por tráfico de drogas e receptação, na rodovia Castello Banco, em Itapevi, na sexta-feira (26).

publicidade

Os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram o condutor do veículo modelo Hyundai/HB20. Durante a vistoria, as equipes localizaram 508 tabletes de maconha, totalizando 346 kg da droga. Ao realizar a pesquisa do veículo, foi constatado queixa de roubo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária em Itapevi, onde o criminoso permaneceu preso.

publicidade