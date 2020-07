Traficante é preso vendendo maconha já preparada para consumo em Itapevi

Um traficante foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8), em Itapevi, vendendo cigarros de maconha já prontos para o consumo.

De acordo com a PM, em patrulhamento no bairro Engenheiro Cardoso, policiais militares da Força Tática do 20º Batalhão suspeitaram da atitude de um indivíduo, que ao avistar a equipe iniciou fuga à pé e entrou no estacionamento de um supermercado.

Os PMs o alcançaram e, na abordagem, ele teria demonstrado comportamento agressivo. Com ele, foi encontrada uma sacola com 100 cigarros de maconha já preparados e prontos para consumo.

Publicidade

O criminoso e as drogas foram conduzidos ao Distrito Policial de Itapevi.