Traficante esconde droga na cueca, mas acaba preso pela GCM de Barueri

Viaturas de radiopatrulha da Guarda Civil Municipal de Barueri registraram, no início de abril, ocorrências de tráfico e apreensão de entorpecentes na alameda Antuérpia (Recanto Phrynea).

Publicidade

G.F.V., 19 anos, e R.R.A.S., 29 anos, foram detidos pelos agentes de segurança nas proximidades do Conjunto Habitacional. Os indivíduos estavam conversando enquanto manuseavam uma sacola plástica.

“No momento em que eles notaram nossa presença, um dos suspeitos fugiu e entrou em um comércio, mas nós o alcançamos. O segundo indivíduo foi abordado no local em que estava”, relataram os guardas.

R.R.A.S. estava com uma sacola com 27 invólucros com cocaína escondida dentro da cueca.

Depois, os patrulheiros foram acionados por um comerciante que encontrou nove pinos de cocaína dentro de seu estabelecimento. “O entorpecente provavelmente foi deixado pelo indivíduo detido pela manhã, no momento em que se escondeu no comércio”, concluíram os guardas civis.

As ocorrências foram registradas na Delegacia Central e o entorpecente foi encaminhado para perícia. Os traficantes permaneceram à disposição da Justiça.