Traficante que escondia 16,5 mil porções de cocaína em casa é preso em Itapevi

A Polícia Civil prendeu um homem de 66 anos por tráfico de drogas em Itapevi. Foram apreendidas 16,5 mil porções de cocaína na residência onde ele morava, no Parque Boa Esperança.

O flagrante aconteceu nesta terça-feira (16). A polícia chegou ao local, na rua Teodoro Francisco, após receber denúncia de que um indivíduo armazenava e distribuía drogas na região.

O proprietário do imóvel permitiu a entrada dos policiais na residência, onde foram encontradas as porções com cocaína que somaram 12 quilos da droga, distribuídas nos cômodos da casa.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado ao DP de Itapevi, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Dois homens abordados em frente à residência do traficante também foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

