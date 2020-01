Traficantes escondiam droga dentro de sofá em Osasco

A Polícia Militar prendeu três pessoas e apreendeu mais de 14 quilos de drogas, na terça-feira (7), em Osasco. Uma arma também foi apreendida na ação.

Uma equipe do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recebeu uma denúncia sobre o comércio de entorpecentes e foi até o local verificar.

No endereço, na avenida Capistrano de Abreu, os PMs de depararam com uma mulher, de 21 anos, saindo de um imóvel com uma mochila. Ao ver os policiais, ela tentou fugir, mas foi detida. Dentro da bolsa foram encontradas porções de maconha que totalizaram 1,1 quilo.

Dentro da residência, foram localizados outros suspeitos, que também fugiram ao ver a equipe do Baep. Dois deles, de 32 e 43 anos, foram detidos, sendo que um carregava uma pistola calibre .380 com cinco munições intactas. O outro se apresentou como proprietário do imóvel.

Em buscas pelo local, foram encontrados, dentro de um sofá, mais 14 tijolos de maconha (13,4 kg), 12 aparelhos celulares, dois rádios comunicadores, anotações de contabilidade e o valor de R$ 11.630 em notas diversas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. O trio foi preso em flagrante e o caso registrado no 8° Distrito Policial da cidade como associação de duas ou mais pessoas, posse ou porte ilegal de arma de fogo, localização/apreensão de objeto e tráfico de drogas.

A prisão preventiva dos indiciados foi solicitada pela Polícia Civil.