Traficantes são presos com 77 tijolos de maconha em condomínio em Osasco

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Osasco (Demacro), na noite de quinta-feira, 11, prenderam em flagrante três homens por tráfico de entorpecentes e apreenderam 77 tijolos de maconha, no Condomínio São Cristovão, em Osasco.

Os agentes realizavam diligências na região com o objetivo de combater o comércio de drogas ilícitas, quando receberam informações de que traficantes, utilizavam um veículo Gol, cor prata, para negociar grande quantidade de drogas, no interior do condomínio.

Os agentes iniciaram as atuações de campo e se dirigiram ao local-alvo, onde avistaram o veículo citado. Realizada a abordagem, os policiais detiveram os três homens que estavam no carro, e após revistarem o porta-malas, encontraram 77 tijolos de maconha, com peso aproximado de 86,5 kg.

O trio foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.