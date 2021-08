Tragédia em Barueri: corpo de bebê morto em incêndio é encontrado

Após a mãe e duas crianças, o corpo de um bebê de 11 meses, da mesma família, foi encontrado nos escombros do incêndio que destruiu uma indústria química, fábricas vizinhas, e afetou imóveis e veículos do entorno, no Jardim Califórnia, em Barueri, na manhã desta quinta-feira (26).

Os quatro corpos foram localizados pelos bombeiros durante os trabalhos de rescaldo após as chamas terem sido controladas, em trabalho que mobilizou mais de 50 bombeiros, 18 viaturas e levou mais de 4 horas. A família morava em uma casa no mesmo terreno de uma das empresas atingidas pelo fogo.

O pai da família também se feriu ao tentar ir resgatar mulher e filhos, ficou com parte do corpo queimado e foi encaminhado ao hospital pela manhã, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Um outro irmão, adolescente, estava na escola no momento do incêndio.

Segundo os bombeiros, os corpos estavam no galpão onde o fogo se originou. Os corpos da mãe e das crianças de 2 e 4 anos estavam em um banheiro, onde provavelmente tentaram se esconder das chamas. A localização do corpo do bebê não foi divulgada.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas no incêndio, das quais quatro teriam sido levadas em estado grave ao Hospital de Barueri. Uma delas estaria intubada com 80% do corpo queimado.

O incêndio causou interdições, corte no fornecimento de energia e água em diversas áreas e forçou o cancelamento das aulas de pelo menos nove escolas do entorno.