Trânsito é liberado na Autonomistas após vazamento de gás no Terminal Vila Yara

Começou a ser liberado por volta das 19h desta quinta-feira (25), o trânsito em trecho da Avenida dos Autonomistas nos arredores do Terminal Vila Yara. O local estava isolado desde a tarde devido a um vazamento de gás, que já foi interrompido.

Ainda há reflexos da interdição temporária no trânsito na cidade, que é lento em diversos pontos da cidade, mas aos poucos a situação se normaliza.

O Bombeiros foram acionados às 16h27 após pessoas próximas ao Terminal sentirem o cheiro característico de vazamento de gás. A área ficou isolada para a identificação do foco do vazamento, que seria uma perfuração durante as obras de reforma e modernização do Terminal, e solução do problema.