Trânsito no Centro de Barueri é alterado em virtude do desfile cívico

O desfile cívico do Dia da Independência, que começa às 8h30 em frente ao Ginásio José Côrrea, vai ocasionar alterações no trânsito do centro de Barueri neste 7 de setembro.

Trechos da Avenida Guilherme Perereca Guglielmo (sentido Centro) e da avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt (destino Aldeia de Barueri) serão fechados na área do evento. As intervenções serão implantadas a partir das 5h desta quinta-feira.

O bolsão de estacionamento em frente à Fatec será destinado a pessoas com mobilidade reduzida, assim como as demais vagas do local defronte ao Senai e Câmara Municipal serão voltadas ao uso por autoridades.

O deslocamento no sentido Centro poderá ser feito pela Avenida Trindade ou rua Adelino Cardana. No destino Aldeia de Barueri, o condutor deverá seguir pela rua José Maria Balieiro e vias adjacentes.

Durante o Hasteamento dos Pavilhões, às 8h, na Câmara Municipal, nas imediações da alameda Wagih Salles Nemer, o bolsão de estacionamento será reservado e também será fechado para o público em geral e liberado após a solenidade.

